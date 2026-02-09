VINTASTICUM - Weinerlebnisführung mit allen Sinnen im Weingut Benz

Tauche ein in die Welt des Weines und lasse deine Sinne verführen.

Den Wein fühlbar und erlebbar zu machen - das steckt hinter unserem einzigartigen Konzept »VINTASTICUM®«. Eine gute Stunde lang werden bei einer Führung durch Reben und Keller alle Sinne angesprochen, ganz neue Perspektiven tun sich auf. Mehr wollen wir hier noch gar nicht verraten, umso größer sind dann die staunenden Blicke. Versprochen.

Die Führungen finden samstags um 16 Uhr statt (eine Anmeldung ist erforderlich), für Gruppen ab 12 Personen können auch gesonderte Termine vereinbart werden.

Preise können bei einer individuellen Gruppenführung abweichen.

Du möchstest deinen Besuch zur Einstimmung mit einem Glas Secco beginnen? Oder im Anschluss an die Erlebnisführung mit einem Vesper abrunden? Sprich uns gerne für deinen individuellen Wunsch an. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

www.weingut-benz.de