Vinumparty und Weinfest

Die Musikkapelle Oberschmeien lädt am Wochenende 4. und 5. Oktober 2025 zum Weinfest in die Schmeientalhalle ein.

Los geht´s am Samstag, 4. Oktober um 19.00 Uhr mit einer bunten Mischung aus Musik, Tanz und guter Laune. Für die musikalische Unterhaltung sorgen dabei die „Quetsch-Komplizen“ Manne und Horst. Um in den Genuss der Weinvielfalt zu kommen, haben die Musiker in der Halle eine Weinlaube aufgebaut. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, an einer Weinprobe erlesener Tropfen teilzunehmen und auch die Küche bietet allerlei kulinarische Köstlichkeiten.

Der Sonntag beginnt um 10.00 Uhr mit einem feierlichen Erntedankgottesdienst in der Halle. Ab 11.30 Uhr startet der Musikverein Roggenbeuren mit dem Frühschoppen. Über die Mittagszeit wird den Gästen ein ausgiebiger Mittagstisch angeboten – unter anderem mit einer Schlachtplatte. Um 14.30 Uhr übernimmt der Musikverein Weithart die musikalische Unterhaltung und sorgt für gute Laune in der Halle. Selbstverständlich werden nachmittags auch selbstgebackene Kuchen und Kaffee gereicht.