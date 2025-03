Viola da Gamba - Musik des 17. Jahrhunderts von Rüdiger Kurz & Athanassia Teliou

Rüdiger Kurz (Violone / Kontrabass / Viola da Gamba) studierte Kontrabass an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und Historische Interpretationspraxis / Violone an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Regelmäßig spielt er auch experimentelle Konzerte zwischen Alter Musik und freier zeitgenössische Improvisation oder Neue Musik mit alten Instrumenten (Ensemble Vocania, KlangForum Heidelberg).

Die Cellistin und Gambistin Athanasia Teliou ist in Großbritannien geboren und in Athen aufgewachsen, wo sie im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierunterricht begann. Außerdem erwarb sie 2015 ihr Cello-Diplom. Darüber hinaus widmete sie sich zusätzlich dem Spiel der Viola da Gamba, und schloss 2019 den Masterstudiengang in Alter Musik ab. Athanasia Teliou ist sowohl im Bereich der Alten Musik, der Kammermusik sowie auch als Orchesterspielerin tätig. Ihre Auftritte brachten sie unter anderem nach Griechenland, in die Türkei, nach Deutschland, Österreich und Frankreich, sowie in die Schweiz, die Slowakei, nach Schweden und auch nach Tschechien, Georgien und China.

Das Duo spielt heute englische und kontinentale Musik des 17. Jahrhunderts für zwei Gamben von Christopher Simpson, William Young., Michel de la Barre und John Ward.