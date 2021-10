Biographie als Standortvorteil: In keiner anderen Stadt als in Sindelfingen hätten die Hanke Brothers ihr HEIMSPIEL im Oktober 2020 veranstalten können. Ein Kraftakt mit Unterstützung eines vielköpfigen Helfer-Teams, der ohne das beeindruckende private und kirchliche Netzwerk der Brüder undenkbar gewesen wäre. Die zweite Ausgabe von HEIMSPIEL knüpft daran an – und erweitert gleichzeitig das Programm wie die Auftrittsorte. Denn außer in der Martinskirche werden die Hankes diesmal auch in der Stadthalle und der Versöhnungskirche Sindelfingen spielen:

Samstag, 20. November 2021 um 17:00 Uhr, Martinskirche Sindelfingen

VIOLA – eine Romanze

mit Lukas Hanke (Viola), Nadine Hartung (Klavier)

Mit den warmen Klängen seiner Viola bringt Lukas Hanke zuverlässig die Herzen seines Publikums zum Schmelzen. Entsprechend steht auch das Abschlusskonzert des HEIMSPIELS 2021ganz im Zeichen der Romantik und der fantasievollen Melodien. Ein Abend zum Träumen und Nachdenken, mit elegischen und märchenhaften Meisterwerken von Komponisten wie Henri Vieuxtemps, Robert Schumann, Paul Hindemith und Michail Glinka.

Karten-Informationen HEIMSPIEL 2021 Tickets Instrumentalkonzerte: € 15,00, ermäßigt € 10,00 Tickets HANKE BROTHERS IN CONCERT: € 32,00 / € 28,00 / € 24,00, ermäßigt € 10,00 Vorverkauf unter anderem über den i-Punkt Sindelfingen, Tel. 07031-94-325, i-punkt@sindelfingen.de oder über www.hankebrothers.reservix.de Vorverkaufsstart ist am 11. Oktober 2021.