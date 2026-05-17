Viola Schley

Leuchtshow mit Herzen.

„Die Lichter erlöschen und plötzlich wirbeln bunte Bälle auf der Bühne umher. Viola betritt mit ihrer Leuchtshow neue Wege und zeigt wie Modern Jonglage sein kann.

Mit den LED-Stäben entstehen viele fantastische Effekte, die das Publikum ins Staunen versetzen.

Viola zaubert mit ihren Bällen, Keulen und Poi einzigartige Lichtbilder in die Luft. So entsteht eine leuchtende Show voller Magie, die noch lange in Erinnerung bleibt.“

Viola macht das Schön am Neckar Festival garantiert noch schöner !!!