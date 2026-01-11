„Ich bin Viola, alles ist gut. Ich bin hier, ich bin frei. Atmen. Alles, was ich will, ist Zeit. Cover! Sicherheitsgefühl. Atmen. Manchmal denkt man, man müsste sich verändern. Atmen. Zum ersten Mal. 180-Grad-Wende. Atmen. Sag, was ist los mit dieser Welt? Atmen. Bin ich Viola?“

In VIOLA erzählen wir von einem jungen Menschen auf einer Reise ins Ungewisse. Das bestiegene Schiff gerät in einen inneren Sturm aus Gefühlen, Erwartungen und Beziehungen, der das Leben von VIOLA für immer verändert. In einer theatralen Collage aus Schauspiel, Tanz und Gesang berichten die Teilnehmenden aus ihrer Erfahrungswelt, wie sie sich immer wieder den unterschiedlichsten Herausforderungen im Leben stellen müssen.

Es geht um Selbstzweifel und Mut, um das Ankommen in der eigenen Haut, um die Frage, wo man hingehört. Eine Erzählung über Transformation, Zugehörigkeit und die leise Frage: Wohin führt mein Weg, wenn sich alles um mich dreht? Und über die Gewissheit, die bleibt: Ich bin Viola.

Entwickelt wurde das Stück im Rahmen von JUNGE WILDE, einem außerschulischen Spielangebot von THEATERHAUS+PLUS. Das Projekt bietet jungen Menschen Raum, um eigene Ideen einzubringen und eine Stückentwicklung aktiv mitzugestalten. Begleitet wurden die 21 Teilnehmenden aus Stuttgart und Umgebung von einem professionellen Team aus Theater-, Tanz- und Gesangspädagoginnen. In diesem gemeinsamen künstlerischen Prozess, entstanden über fünf Monate hinweg Szenen, Choreografien und musikalische Sequenzen.