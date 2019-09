Violentango sind Teil der "national identity of Argentina" und erhielten dafür den Status der "Marken-Botschafter" in 2013.

15 Tourneen führten sie durch Europa (Spanien, Deutschland, Schweiz, Frankreich, UK, Österreich, Polen, Serbien, Kroatien, Ungarn, Wales, Schweden), 35 Tourneen durch Südamerika (Brasilien, EEUU, Mexico, Kolumbien, Costa Rica, Chile, Uruguay, Paraguay und Argentinien).

6 CDs hat die Band bisher veröffentlicht, über 50.000 CDs in 13 Jahren verkauft. Und sie war auf Top Festivals eingeladen: Glastonbury, Canarias Jazz Heineken, Nisvile Jazz, Vive Latino, Jazz Al Parque, Virada Cultural, FIA und viele andere mehr.

Gut. Das sind diese üblichen namedroping - (oder hier korrekter: „country droping“ - ) Listen.......aber was soll man sonst schreiben? Entweder hat man VIOLENTANGO schon mal erlebt, dann erübrigt sich jeder weitere Text, oder nicht....dann ist es schwer zu vermitteln.

Tango ist das, klar. Aber eben nicht so, wie hierzulande meist verstanden: Zum Tanzen in polierten schwarzen Schuhen und mit Federboa – und alles etwas aus der Zeit gefallen. Der zeitgenössische Tango in Buenos Aires ist aktuell, lebendig, Popkultur, konzertant, Energie geladen und erinnert insgesamt stark an die goldene Zeit der Rockmusik. Bandoneon, e-Bass, Percussion und zwei Nylon besaitete Gitarren, das klingt erst mal recht kammermusikalisch, hat aber bei dieser Band gleichzeitig die Intensität von einem AC/DC Konzert im Stadion. VIOLENTANGO sind eine der beiden prominentesten „Exportartikel“ des sog. „New Tango“ aus Buenos Aires. Kaum zu glauben: Seit fast 15 Jahren touren die fünf Jungs regelmäßig über die Kontinente, dabei sind sie allesamt gerade mal Anfang dreißig! Da ahnt man doch gleich den „Muttermilcheffekt“ und: Tatsächlich kommt z.B. Bandoneonist Adrian Ruggiero aus vielleicht der bekanntesten Bandoneon Familie in Argentinien. Während die Geschwister aber eher dem klassischen Tango zugeneigt sind (der Vater war schon in den 60er Jahren ein Star, der in Statuen mitten in Buenos Aires verewigt ist...), schlägt Adrian mit seinen Mitstreitern diesen rebellischen Weg des New Tango ein.

Adrian Ruggiero: Bandoneon

Ricardo Jusid: Bass

Santiago Cordoba: Percussion

Camillo Cordoba: Gitarre

Juan Manuel Lopez: Gitarre

Als Gast: Schroeder - Schlagzeug