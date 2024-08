Violet Dawn wurde Ende 2023 gegründet und haben schon wenige Monate später ihre erste EP "From Basement to Dawn" digital über die üblichen Kanäle veröffentlicht. Die Fünf verstehen sich nicht als Proberaum- oder Studioband und werden daher ab September 2024 die Bühnen rocken. Sie lassen sich nicht eindeutig in ein Genre stecken, sie verbinden das, was ihnen gefällt, frei nach dem Motto: „some may say it's Stoner“.

Seid dabei auf der ...

Ort: Echazterrasse am ehemaligen ZOB

Willy-Brandt-Platz

72764 Reutlingen