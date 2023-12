Violin-Duo Totovytska & Khalatyan

Das Duo, bestehend aus der Geigerin Natalka Totovytska und der Pianistin Nane Khalatyan, wird Musik von Cesar Franck und Claude Debussy musizieren. Beide Musikerinnen studieren an der Hochschule für Musik in Würzburg. Sie sind Preisträgerinnen verschiedener Wettbewerbe und haben an zahlreichen Meisterkursen teilgenommen.

Eintritt frei, Dankeschön gern.

Das Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.