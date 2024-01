Vira Maruscktak: Ukrainische Erzählungen

Die ukrainische Schriftstellerin Vira Maruschtschak liest Geschichten aus ihrer Sammlung von Erzählungen: „Lebensalphabet“, „Neue Familie“, „Schokolade“, „Der Anführer“ sowie „Versteck“.

Maruschtschak schreibt über Erziehung, Liebe, Beziehungen und über den „Holodomor“ – die durch das sowjetische Regime herbeigeführte Hungerkatastrophe in der Ukraine (1932/33).

Die Lesung findet in ukrainischer Sprache mit deutscher Übersetzung statt!

- „Neue Familie“ erzählt von Liebe, Zuneigung und die Verantwortung von Erwachsenen gegenüber den Kindern.

- „Schokolade“ zeigt die Tiefe von Erziehung und das Verständnis der Lebenssituation eines Jugendlichen.

- Die Geschichte „Der Anführer“ erzählt von Mut, komplexen Beziehungen und von Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

- Die Erzählung „Versteck“ basiert auf dem „Holodomor“, der sich 2023 zum 90. Mal jährte – die durch das Sowjetregime herbeigeführte Hungerkatastrophe an den Ukrainern 1932/1933.

VIRA MARUSCHTSCHAK, geboren 1959 in Mykolajiw, studierte Journalismus an der Staatlichen Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew. Sie arbeitete viele Jahre als Journalistin und Schriftstellerin von Kinder- und Jugendbüchern. 2006 wurde sie in den Nationalen Schriftstellerverband der Ukraine aufgenommen. Für ihre Arbeit erhielt sie mehrere Auszeichnungen u. a. den zivilen Orden der Fürstin Olga. Seit August 2022 lebt sie als Flüchtling in Heilbronn.