Probieren Sie die VR-Brillen der Stadtbibliothek aus.

In der Stadtbibliothek Ludwigsburg können zu bestimmten Terminen VR-Brillen ausprobiert werden. Virtual Reality, das Trendthema, bietet innovative Möglichkeiten, Inhalte auf eine völlig neue Weise darzustellen. Ein Ausflug zum Eiffelturm, ein Besuch in Alcatraz oder eine Reise in den Weltraum ist nur noch einen Wimpernschlag entfernt.

Mindestalter 16, Teilnahme für 13- bis 16-Jährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Keine Anmeldung erforderlich, einfach vorbeikommen, ausprobieren und in virtuelle Welten abtauchen.

Veranstalter: Stadtbibliothek Ludwigsburg

Ort: Stadtbibliothek im KuZ, Gruppenraum 2