Virtuose Fantasien - Klassik um Vier

Der Auftritt des Concertino Ensembles an einem Mittwochnachmittag in der Jugendstilkirche in Gaggstatt ist eine feste Termingröße bei der Festivalplanung.

Dieses mal stellt das Ensemble virtuose Geigenliteratur vor. Ein mitreißendes Bravourstück ist die Fantaisie brillante über Motive aus Faust op. 20 von Henryk Wieniawski. Der Teufelsgeiger nahm den phänomenalen Ruhm der Oper Faust von Charles Gounod zum Anlass für sein Werk. Ähnlich dürfte es Pablo Sarasate mit seiner Carmen-Fantasie gegangen sein. Um 1883 komponiert, passt diese Konzertfantasie über George Bizets Oper Carmen zu Sarasates Vorliebe für spanische Tänze und Zigeunerweisen. Instinktiv erfasste er den authentischen Reiz von Bizets Melodien, die er in ein Feuerwerk aus inspirierten Passagen und lang ausgesponnenen Melodiebögen verwandelte. Seien Sie gespannt, was das Ensemble sonst noch so aus dem virtuosen Violinenkoffer zaubert und natürlich, was die Damen und Herren der Kirchgemeinde an Kuchen und Torten aus dem Ofen zaubern.

Concertino Ensemble Leitung: Petru Munteanu