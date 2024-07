Virtuosenkonzert - Paganini und Kreisler

„Gestern abend war ich in einem Konzert, das sich von den Konzerten, welche ich sonst zu hören gewohnt bin, wesentlich unterschied. Es war das Konzert eines weltberühmten, mondänen Geigenvirtuosen, also eine nicht nur musikalische, sondern auch eine sportliche und vor allem eine gesellschaftliche Angelegenheit. Es verlief denn auch dieses Konzert durchaus anders als andere Konzerte, bei denen es sich bloss um Musik handelt.“ – So beginnt die 1928 entstandene Betrachtung „Virtuosen-Konzert“, in der Hermann Hesse ein Konzert des Geigers Fritz Kreisler einer kritisch-ironischen Analyse unterzieht, ohne jedoch dessen Namen zu erwähnen.

Diesen Text liest Henning Westphal ebenso wie die Charakterstudie über Niccolò Paganini von Robert Walser in dessen Band Geschichten (suhrkamp), der kurz vor dem Ersten Weltkrieg erschien. Die jungen Talente unseres Concertino Ensembles kennen sich mit Virtuosität bestens aus.

Henning Westphal Sprecher

Concertino Ensemble

Konzert #31