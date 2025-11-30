Das Ensemble Visconti Plus ist mittlerweile in Bietigheim-Bissingen­ und Umgebung schon ein Begriff für niveauvolle Kammermusik mit Querflöte, Streichern und Gitarre.

Der musikalische Schwerpunkt liegt dabei stets auf Musik aus Spanien und Südamerika aus ganz unterschiedlichen Epochen, die dieser Besetzung ihren besonderen Reiz gibt. Da darf das berühmte Fandango-Quintett von Luigi Boccherini­ mit seinen Kastagnetten-Klängen ebenso wenig fehlen wie Werke von Astor Piazzolla­, dem berühmten Tango-Komponisten aus Argentinien, der den sogenannten Tango Nuevo mit seinem Bandoneon in der ganzen Welt auf die Bühne gebracht hat. Weitere Werke von Komponisten wie Isaak Albeniz, Maximo Pujol und anderen runden das moderierte Programm ab.

Dr. Christina Dollinger – Flöte

Susanne Crawford – Violine

Ruth Ritter – Viola

Daniel Strasser – Violoncello

Bernd Gehlen – Gitarre