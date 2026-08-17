Vision Board für Jugendliche - Träume sichtbar machen!

Du hast Träume, Ziele oder einfach Ideen im Kopf, weißt aber noch nicht genau, wie du sie greifbar machen kannst?

Im Kurs Vision Board gestaltest du dein ganz persönliches Zukunfts-Poster – mit Bildern, Farben, Worten und allem, was dich inspiriert.

Hier geht es um dich und das, was du wirklich willst.

Ganz ohne Druck.

Ganz ohne „richtig“ oder „falsch“.

Dafür mit jeder Menge Kreativität, guter Stimmung und Raum für deine Gedanken.

Dein Vision Board erinnert dich jeden Tag daran, was in dir steckt – und motiviert dich, Schritt für Schritt loszugehen.