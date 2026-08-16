Vision Board für Kinder - Träume sichtbar machen!

In diesem Workshop lernen Kinder spielerisch, ihre Wünsche, Ziele und Ideen kreativ auszudrücken.

Mit Farben, Bildern und Fantasie gestalten sie ihr eigenes Vision Board, das sie täglich inspiriert und motiviert.

So fördern sie Selbstbewusstsein, Vorstellungskraft und Zielklarheit – ganz ohne Druck.

Unterstütze dein Kind dabei, seine Träume sichtbar zu machen und den Grundstein für eine starke innere Haltung zu legen.

Kreativ, bunt und voller Freude!