vision.HAMLET.mission

Hamlet ist in Trauer und Verzweiflung über den Tod seines Vaters gefangen.

Er sinnt auf Rache an seinem Onkel Claudius, weil dieser den Vater ermordet, dessen Thron eingenommen und seine Mutter Gertrude geheiratet hat. Diese Emotionen führen ihn in einen Zustand der inneren Zerrissenheit. Hamlet sieht die Welt um sich herum als korrupt und heuchlerisch an. Er zieht sich in seine eigene Gedankenwelt zurück, in der er über Leben, Tod und die menschliche Natur nachdenkt. Seine Monologe reflektieren seine Unfähigkeit, aktiv zu handeln, da er sich in philosophischen Überlegungen verliert. Diese Realitätsverweigerung führt zu einer Spirale von Wahnsinn und Resignation.