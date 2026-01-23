vision.HAMLET.mission

Ein fiktives Rachedrama nach William Shakespeare.

Hamlet ist in Trauer und Verzweiflung über den Tod seines Vaters gefangen. Er sinnt auf Rache an seinem Onkel, weil dieser den Vater ermordet, dessen Thron eingenommen und seine Mutter geheiratet hat. In diesem Zustand der inneren Zerrissenheit sieht Hamlet die Welt als korrupt und heuchlerisch an.

Er zieht sich in eine Gedankenwelt zurück, in der er über Leben, Tod und die menschliche Natur nachdenkt. Seine Monologe reflektieren seine Unfähigkeit, aktiv zu handeln, da er sich in philosophischen Überlegungen verliert. Diese Realitätsverweigerung führt zu einer Spirale von Wahnsinn und Resignation.