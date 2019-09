Vision Smart City - Mobilität der Zukunft heute

× Erweitern Copyright Daimler AG 190828_Lab1886_VSC_Anzeige-Stgt-Zeitung_191x238mm.indd Wie bewegen wir uns in der Zukunft fort? Ist es überhaupt möglich, nachhaltig von A nach B zu kommen? Und fahren wir in 10 Jahren noch selbst Auto oder fliegen wir bereits über Städte hinweg?

Urban Air Taxis, Smart Cities, Mikromobilität – noch nie gehört? Keine Sorge: Bei der Veranstaltung “Vision Smart City”, die rund um das Forschungsvorhaben der Hochschule für Technik Stuttgart stattfindet, können Sie die Zukunft der Mobilität ganz einfach selbst erleben. Dafür stehen am Mercedes-Benz Museum verschiedene Aussteller bereit. Außerdem wird es auf drei Bühnen Podiumsgespräche und Vorträge zu verschiedenen Aspekten des Themas geben. Highlight: Erleben Sie den ersten autonomen Flug eines Flugtaxis in einer europäischen Großstadt live am 14. September um 14 Uhr. Auch nicht verpassen: Das Podiumsgespräch über urbane Mobilität, mit Winfried Kretschmann (Ministerpräsident Baden-Württemberg), Ola Källenius (Vorstandsvorsitzender Daimler AG), Florian Reuter (CEO Volocopter GmbH) und Thomas Strobl (Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg).