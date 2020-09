Donnerstag, 12. November 2020, 20 Uhr, Kronenzentrum

vision string quartet

Jakob Encke, Violine

Daniel Stoll, Violine

Sander Stuart, Viola

Leonard Disselhorst, Violoncello

L. v. Beethoven – Streichquartett c-Moll op. 18/4

C. Vine – Streichquartett Nr. 3

Jazz und Pop

2012 gegründet, hat sich das vision string quartet innerhalb kürzester Zeit in der internationalen Streichquartett-Szene etabliert. Mit ihrer einzigartigen Fähigkeit zwischen dem klassischen Streichquartett-Repertoire, ihren Eigenkompositionen und Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und Rock zu „wandeln“, stellen die vier jungen Musiker aus Berlin derzeit die klassische Konzertwelt auf den Kopf. Die Konzert¬formate des vision string quartets sind vielseitig:

Das Streichquartett, das sich zugleich als Band versteht, spielt in den klassischen Konzertsälen wie der Elbphilharmonie, der Tonhalle Düsseldorf und der Wigmore Hall London sowie in dem Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie¬ und dem Gewandhaus Leipzig. Sie wirken in Ballettkooperationen unter John Neumeier mit, spielen Konzerte im Licht- und Videodesign von Folkert Uhde im Berliner Radial-System und spielen andererseits „Dunkelkonzerte“ in völliger Finsternis.