Vision String Quartet & Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Sie begeistern sich für Klassik wie für Jazz und experimentieren mit neuen Konzertformen : Die vier jungen Männer des Vision String Quartet sind „vielsaitig“ und aufregend anders. Mit ihrer Fähigkeit, zwischen Streichquartett-Repertoire und eigenen Kompositionen verschiedener Genres zu wandeln, hat das Quartett eine eigene Farbe in das internationale Konzertgeschehen gebracht. Der 1. Violinist Florian Willeitner präsentiert sich in diesem Konzert auch als Komponist der Stücke Valentinair, Präludium und Große Fuge sowie Zwischenwelten. Hinzu gesellen sich Repertoirestücke : Edward Elgars Introduction and ­Allegro op. 47 und Dmitri Schostakowitschs hochemotionales Streichquartett Nr. 8 c-moll op. 110a; von Rudolf Barschai für Streichorchester gesetzt. Im Konzert reihen sich die vier herausragenden Quartettmitglieder immer wieder in die jeweiligen Instrumentengruppen des exquisiten Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn ein – eine hochspannende Symbiose !