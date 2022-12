Das Vision String Quartet als besonderes Ensemble zu bezeichnen, ist eine so tiefstapelnde Untertreibung, dass wir sie uns einfach sparen und direkt zum Programm übergehen, in welchem – einmal mehr – die Tatsache deutlich wird, dass (auch politische) Grenzen für die Kunst und insbesondere die Musik lediglich Markierungslinien sind, die überwunden werden wollen. Das gemeinsame Empfinden von Traurigkeit, Not und Verlassenheit und die schlussendliche Erlösung hieraus beschreibt dieses Konzertprogramm wahrscheinlich nur notdürftig – aber vielleicht nicht gänzlich unzutreffend.