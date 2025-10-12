Vision String Quartet

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

"Saitenzauber"  

Das klingt nach einem fantastischen Konzertprogramm! Bloch, Brahms und Grieg bieten eine faszinierende Mischung aus intensiven Emotionen und technischer Brillanz. Das Vision String Quartet begeistert mit expressiver Musikalität und beeindruckender Präzision - ein Ensemble, das klassische Werke in einem neuen, brillierenden Licht erstrahlen lässt.

Programm:

Bloch - Prelude B.63 für Streichquartett

Brahms - Streichquartett c-Moll op. 51/1

