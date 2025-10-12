„Jung, cool und brilliant: Das Streichquartett der Zukunft."

Drei Komponisten, drei Epochen, drei einzigartige Klangwelten – und doch ein faszinierender roter Faden: Leidenschaft, Ausdruckskraft und Innovation. Das Vision String Quartet präsentiert ein Programm, das Kontraste auslotet und Verbindungen schafft. Mystische Stimmung bei Bloch, dramatische Leidenschaft mit Brahms und folk-inspirierte Lebendigkeit bei Grieg. Ein Abend voller musikalischer Magie!