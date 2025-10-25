Mit ihrer ersten eigenen Tour unter dem Motto „Benimmt Dich“ hat VITA 2024 so einige Erfolge gefeiert und sich einen Namen in der Szene gemacht – jetzt kündigt sie für den Herbst 2025 eine neue Konzertreise an. Unter dem Motto „Was da los“.

Online sorgt sie mit ihren Songs regelmäßig für Zündstoff: Sie nimmt in ihren Songs kein Blatt vor den Mund und scheut sich auch nicht, gesellschaftskritische Themen aufzugreifen – auch nicht, wenn sie eben diese Themen bei Genre-Kolleg*innen überrepräsentiert sieht. Zuletzt veröffentlichte sie Diss-Tracks in Richtung Loredana und Shirin David.