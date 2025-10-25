VITA

Was da los? Tour 2025

Helene P. Kinder- und Jugendhaus Stuttgart Obere Weinsteige 9, 70597 Stuttgart

Mit ihrer ersten eigenen Tour unter dem Motto „Benimmt Dich“ hat VITA 2024 so einige Erfolge gefeiert und sich einen Namen in der Szene gemacht – jetzt kündigt sie für den Herbst 2025 eine neue Konzertreise an. Unter dem Motto „Was da los“.

Online sorgt sie mit ihren Songs regelmäßig für Zündstoff: Sie nimmt in ihren Songs kein Blatt vor den Mund und scheut sich auch nicht, gesellschaftskritische Themen aufzugreifen – auch nicht, wenn sie eben diese Themen bei Genre-Kolleg*innen überrepräsentiert sieht. Zuletzt veröffentlichte sie Diss-Tracks in Richtung Loredana und Shirin David.

