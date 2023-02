Das Jubiläumsprogramm mit Carlos Martínez

Das Abenteuer einer 40-jährigen Forschungsreise durch das Land der Stille. Zu seinem vierzigsten Bühnenjubiläum hält Carlos Martínez für Pantomime-Liebhaber aus aller Welt, seine Fans sowie für Neuentdecker ein Geschenk bereit: VITAMIMO!

1982 begab sich der Künstler auf eine Reise mit dem Ziel, die Pantomime lebendig zu halten. Mit seiner herausragenden Bühnensprache hat er sie in vier Jahrzehnten verfeinert und neu definiert. Mit der Perfektion des Handwerkers und der Weisheit des Künstlers erforschte er immer neue Gebiete der Stille. Als junger Schauspieler nahm er die Herausforderung an, auf Requisiten Kostümwechsel, Text und Sprache zu verzichten, um bloß mit weiß geschminktem Gesicht eine einzigartige Theaterwelt auf die leere Bühne zu zaubern. Gewöhnliche Alltagsepisoden verwandelt er in außergewöhnliche Darbietungen. Nach 40 Jahren auf Tour in über 40 Ländern Europas, Afrikas, Asiens, Nord- und Südamerikas, sprengt Carlos Martínez immer noch die Grenzen unserer Vorstellungskraft und bringt uns zum Lachen oder Weinen über den Zustand der Menschheit.