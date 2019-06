Vitamin-Hell of a Summer Edition

Rien ne va plus-Nichts geht mehr? Von wegen-Einer geht immer noch!

Wir werden die schweißtreibende Augustnacht zum Tage machen und haben für unsere „Hell Of A Summer-Edition“ mit den Wandel-Hallen nicht nur eine neue Location gefunden, sondern präsentieren euch den König der Blogsphäre, den Ästhet des Exakten, die lässigste Band around , den Romantiker der Neuzeit und Slogans für den Badezimmerspiegel!

STEFAN DRASCHAN

Wenn das Regenjackenblau der Museumsbesucherin exakt dem Kleiderblau der Dame auf dem Ölgemälde gleicht, sich Tätowierungen und Haarfarben als Fortsetzungen der Musterungen auf den Bildern der alten Meister präsentieren, derartige magische Momente auf Instagram und Blogs weltweit tausendfach angeklickt werden, Medien wie CNN und Le Monde darüber berichten, dann ist „der österreichische Künstler der Stunde“ Stefan Draschan nicht weit.

In seinen Bilderserien „People matching Artworks“, oder „People sleeping in Museums“, erlangte Stefan Draschan internationale Aufmerksamkeit und künstlerische Reputation und hat es mittlerweile selbst in die Museen der Welt geschaft.

Der Fotograf und Fahrradaktivist Stefan Draschan wurde 1979 in Oberösterreich geboren und pendelt zwischen seiner Heimatstadt Wien und seinen Wahlheimaten Berlin und Paris hin und her.

Seine eigentliche Heimat sind aber die Kunstmuseen dieser Welt. Hier legt sich der Österreicher tagein tagaus mit seiner Kamera auf die Lauer. Immer auf der Suche nach dem spontanen, aber perfekten „Match“.

Stefan Draschan ist durch seine Arbeit selbst ein Getriebener geworden. „Da vor dem Botticelli bahnt sich was an. Die blonden Haare, das rote Oberteil, dieses Mal stimmt alles…….“

PHILIP LOERSCH

In einer Zeit, in der digitale Technik häufig das Handwerkliche verdrängt, erscheinen die virtuosen Zeichnungen des 1980 in Aachen geborenen Künstlers Philip Loersch fast wie ein Anachronismus aus einer längst zurückliegenden Zeit.

Philip Loersch dehnt und lotet die Grenzen des Zeichnerischen jedoch aus und schafft aus und mit seinen Zeichnungen grandiose Objekte und Rauminstallationen.

Mit einer Vielzahl von Preisen und Auszeichnungen ausgestattet (z.B. dem Kunstpreis der Akademie der Künste Berlin und dem Akademiepreis der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart) bereist und bespielt Philip Loersch die Ausstellungsräume der Welt zwischen Windhoek, Los Angeles, Berlin und ja, nun auch Reutlingen.

Philip Loersch erreicht mit seinen Zeichnungen und ihren Textdialogen einen freien inhaltlichen Fluss der Narration, gleichzeitig realisiert er sie als räumliche Struktur.

Der oder die BetrachterIn erkennt in seinen Zeichnungen einen Detailreichtum, welcher das Auge in einem beinahe manieristischen Sinn überreizt.

Philip Loersch bestätigt mit seinen Werken einmal mehr den Ruf der Zeichnung als das freieste, ephemerste und imaginativste Medium der Kunst.

Philip Loersch versetzt uns mit seiner Kreativität ins Staunen und schafft einen einzigartigen Dialog zwischen Bild, Text und Raum. Frei nach einem seiner früheren Ausstellungstitel: No Limits.

MICHAEL GIRKE -JETZT !

„JETZT! Bleibt die große verlorene Band der deutschen Musikgeschichte. Michael Girke ist der Texter seiner Generation-jemand, der eigentlich in einer Reihe mit Rio Reiser, Peter Hein, Distelmeyer oder von Lotzow stehen müsste, aber mangels regulärer Veröffentlichungen bis jetzt in jeder Ahnengalerie fehlte“ (Christian Ihle)

„Michael Girkes Musik und seine Texte sind von einer strahlenden Intelligenz“ (Spiegel Online 9 von 10 Punkten)

„Eine Band, die für die politische deutsche Popmusik mindestens so prägend war, wie später Die Sterne, Blumfeld oder Tocotronic“ (Süddeutsche Zeitung)

„Großer Pop mit Gespür für die Zeile und die Hookline ist das. Gebrauchslyrik, die man gerne mit in den Alltag nimmt. Und Slogans, die mit Lippenstift an den Badezimmerspiegel geschrieben gehören“ (TAZ)

„So habe ich mir immer das Spätwerk von Jochen Distelmeyer vorgestellt“ (Maik Brüggemeyer)

Was gibt es da noch hinzuzufügen? Der große vergessene Godfather der Hamburger und aller nachfolgenden Schulen, Michael Girke beehrt uns mit seinem ersten regulären Album „Jetzt-Wie es war“ und einem, seiner seltenen Solo-Auftritte. Mal wieder Weltpremiere im Vitamin!

PAULS JETS

Unser Nachbarland Österreich erfreut und ärgert uns ja immer wieder mit allerlei Skurilitäten, insbesondere politischer Natur.

Tatsache ist aber auch, dass Österreich in den vergangenen Jahren mit die interessantesten und spannendsten Bands und Musiker im deutschsprachigen Raum hervorgebracht hat, wie wir bei uns im Vitamin auch schon mehrfach unter Beweis gestellt haben.

Warum in diesem Mikrokosmos so viel musikalische und künstlerische Kreativität entstehen kann, vermögen auch wir nicht zu sagen.

Fakt ist, dass sich die Pauls Jets mit ihren blutjungen BandmitgliederInnen innerhalb weniger Monate den Ruf der aufregendsten neuen Band aus Österreich erspielt haben.

Die Kritiker und Feuilletons überschlagen sich (Musik Express 6 ******) über das Debutalbum „Alle Songs bisher“ der Pauls Jets als eines der besten deutschsprachigen Debut-Alben ever und es ist schon jetzt abzusehen, dass die Pauls Jets bald schon nur noch in den größeren Hallen und auf Festivals zu sehen und hören sein werden.

Ihr leidenschaftlicher Stilmix aus Indie, Low-Fi, Punk, Garage, Rap.... gepaart mit lakonischen Texten und ganz speziellem Humor macht die Pauls Jets schon jetzt unverwechselbar und auf jeden Fall zur derzeit lässigsten Band around.

Und passend zu ihrem Songtitel aus „Die Häuser sehen schief aus“, in dem die Pauls Jets behaupten, es sei viel poetischer, statt auf Partys ins Museum zu gehen, könnt ihr bei uns beides haben!

JUNGSTÖTTER

Nick Cave, Scott Walker, Bryan Ferry, Mark Hollis, Stuart A. Staples (Tindersticks)…..die ganz großen Crooner der Neuzeit, darunter geht nix, wenn die Sprache auf Fabian Altstötter alias Jungstötter kommt.

Bereits mit seiner früheren Band Sizarr mischte er die hiesige Indie-Rock-Szene auf und fand sich auf großen Festivals wie dem SXSW in Austin, oder dem MELT-Festival und im Vorprogram von Bands wie Woodkid, Vampire Weekend und den Editors wieder.

Nach der Auflösung der Band (wobei sein früheres Bandmitglied, der begnadete Gitarrist Philipp Hülsenbeck auch in seiner aktuellen Backing-Band mitmischt) begann Jungstötter mit dem Schreiben von großen, pianolastigen, düsteren und pathosgeladenen Songs, wie sie sich auf seinem Debut-Album „Love Is“ finden.

Liebe und Verlust sind die großen Themen seiner Musik und das alles mit einem Hang zum Kitsch.

In diesem Gefühlsmix ist er o.g. Seelenverwandten sicherlich ganz nahe.

Selten hat man solche wunderbaren Gothic-Balladen in einem derartig bestechenden, zugleich jazzig reduzierten und krachigen Sound gehört, wie im, von Die Nerven-Mastermind Max Rieger produzieren Debut von Jungstötter.

Bewaffnet mit einem phänomal nachklingenden Klavier und einer Stimme, die den Vergleich mit den Heroen nicht scheuen muss, beglückt uns Jungstötter mit dem Schönen als Antwort auf das Mächtige.

„Willkommen in der Neuen Deutschen Sanftheit“ (TAZ).

Also, was gibt’s da zu überlegen? Hingehen, schauen, staunen, schmecken, hören…und das Deo nicht vergessen!