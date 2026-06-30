Vitamin Pe - Das Plauschkonzert

Anlässlich ihres 35jährigen Platten-Jubiläums präsentiert die Singer-Songwriterin ein unterhaltsames Live-Programm der Pe-sonderen Art.

Mit „Vitamin Pe“ bringt die Songpoetin einen Cocktail aus Musik und Nähkästchen-Plaudereien auf die Bühne, mal spritzig anregend, mal herbsüß. Mit Liedern fürs eigene Kröpfchen komponiert und Songs, die sie zur Adoption freigegeben hatte. Mary Roos, Stefan Gwildis, Barbara Schöneberger, Katja Ebstein, Bernd Stelter und vielen weiteren Interpretinnen und Interpreten schrieb Pe Werner Kompositionen und Texte auf den Leib und verfasste unter anderem neue Lyrik zu Welthits von Bert Kaempfert. –– Heute interpretiert die Künstlerin nun eine Auswahl dieser Maßanfertigungen, zusammen mit ihren persönlichen Lieblingsliedern und Radiohits, beflügelt von Ausnahmepianist Peter Grabinger. Und sie greift auch wieder selbst zur Gitarre. –– Wer wissen will was so alles passiert ist, vor, auf und hinter der Bühne, darf diese musikalische Vitaminspritze nicht verpassen. "Kribbeln im Bauch" ist garantiert, wenn Pe Werner "Segler aus Papier" fliegen lässt.

Pe Werner

Peter Grabinger Klavier

Konzert #38