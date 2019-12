Vitamin-Spezial - The First Cut Is The Deepest-Edition

Melancholie & Sehnsucht, Hell & Dunkel, Aufbruch & Rückzug, Wort& Bild, Pop & Tod, Kalte Mieter & Rotmilan, wohl zu keiner anderen Jahreszeit treten die Gegensätze der menschlichen Existenz und Gedankenwelt so zu Tage wie in diesen, im Kino sogenannten „Dump Months“ zwischen Januar und März.

Schön und bizarr ist es mitanzuschauen, wie Menschen in dieser Zeit immer wieder beschließen, neu anzufangen, um dann ihren guten Vorsätzen und Plänen sehr rasch wieder Adieu zu sagen.

Wusstet ihr schon, dass sich Pärchen, nach einer Umfrage der Partner-Vermittlungsagentur Parship im Januar am häufigsten trennen ? Offenbar passen Liebeskummer und die graue Jahreszeit sehr gut zusammen.

Der dritte Montag im Januar, im angelsächsischen Raum „Blue Monday“ getauft (s. a. New Order), ist laut manchen (pseudowissenschaftlichen) Berechnungen der deprimierendste Tag des Jahres.

Was also tun ? Wir wissen nicht, was euer Seelendoktor empfiehlt, wir empfehlen unmittelbar nach dem Blue Monday einen Besuch der Vitamin-Spezial-Ausgabe im Kunstmuseum Reutlingen/ konkret.

Lasst euch „An Ort und Stelle“ (so der Titel der parallel laufenden Ausstellung) von einigen der interessantesten, talentiertesten, aufregendsten und bestaussehendsten jungen AutorInnen, SongwriterInnen und MusikerInnen des deutschen Gegenwartspop und der zeitgenössischen Literatur wahlweise aus eurem Tief heraus, oder noch tiefer hineinziehen. Wir spielen jedenfalls auf der ganz großen Gefühlsklaviatur.

Und falls alles nicht helfen sollte, schenken wir auch Alkohol aus.

HENDRIK OTREMBA

Hendrik Otremba wurde 1984 in Recklinghausen geboren. Er ist Texter und Sänger der Band MESSER, mit der er mehrere Alben veröffentlichte. Ein neues Werk steht in 2020 an. Zugleich arbeitet Hendrik Otremba als Dozent für kreatives Schreiben an der FH Münster, bildender Künstler, Kurator und Journalist (u.a. für SPEX, SPIEGEL online).

Im März 2017 ist sein Debutroman „Über uns der Schaum“ („ein Roadtrip der Sonderklasse“ SPEX) erschienen. Im August 2019 erschien bei Hoffmann & Campe sein zweiter Roman „Kachelbads Erbe“.

Hierin erzählt Hendrik Otremba über die Tücken des postmortalen Kälteschlafs, der sog. „Kryonik“. Angesiedelt in einem Plot im Los Angeles der 1980er Jahre friert der deutsche Auswanderer H.G. Kachelbad Menschen nach ihrem Tod ein, die darauf hoffen, in der Zukunft ein neues Leben zu bekommen. Es entwickeln sich daraus packende Handlunsgsstränge die die Protagonisten rund um den Globus führen.

Für die Recherchen zu seinem Buch unternahm Hendrik Otremba Reisen nach New York, die Ukraine und Vietnam. Er trat sogar dem „Deutschen Verein für Angewandte Biostase“ bei.

Letztlich kam Hendrik Otremba bei allen Recherchen immer wieder zu der zutiefst humanen Ansicht zurück, dass der „Tod dort abgeschafft werden muss, wo er nicht natürlich kommt. Wenn Menschen umgebracht werden oder (z.B. im Mittelmeer) ertrinken“.

„Otrembas Roman ist ein Plädoyer für eine neue Literatur des Gefühls, beziehungsweise des Mitgefühls, und scheut sich nicht vor großem Pathos. Vertreten die vielen jungen Absolventen deutscher Literaturinstitute einen eher unterkühlten und lakonischen Schreibstil, so bedient sich Otremba der ganzen Gefühlsklaviatur. Eine literarische Entdeckung.“ (aspekte, ZDF).

Für seine Lesung bei uns unterbricht Hendrik Otremba extra seine selbstgewählte Babypause nachdem er erstmalig Vater geworden ist. Das finden wir mit unserem großen Herz für Familien großartig und freut uns sehr !

STELLA SOMMER

Amerika hat Lana Del Rey, wir haben Stella Sommer. Ähnlich wie ihre Kollegin aus den USA schafft es auch Stella Sommer in ihren Liedern über Einsamkeit, Desillusionierung und Orientierungslosigkeit einen Gefühlszustand zu kreieren, der am besten mit einem einsamen Spätsommerabend an irgendeinem menschenleeren Strandabschnitt nach einer großen Enttäuschung zu beschreiben ist. Dieser Mischung aus Trauer und Hoffnung, Dunkelheit und Licht, Rückzug und Aufbruch begegnet Stella Sommer mit solch strahlender heller Souveränität und gelassener Größe, wie sie im deutschen Pop noch nicht zu hören waren.

Seit 2010 ist Stella Sommer der Fixpunkt bei Die Heiterkeit, einer Band, die ihre Form wie ein Gestaltenwandler zu verändern weiß und so niemals stagniert. Jedes der bisher erschienenen drei Alben klang anders als sein Vorgänger, wurde anders gemacht – und völlig anders gedacht, mit Sommer als Gedankenumschlagsplatz. Spiegel Online krönte sie zur „Prinzessin Düsternis“, „Poptragödin“ nannte sie der österreichische „Standard“ und verglich sie mit Scott Walker, für ihr Soloalbum „13 Kinds of Happiness“ feierte sie die internationale Presse als dunkle, aber gnadenreiche Madonna, „a masterclass in gothic precision“ sei ihr gelungen, schrieb man in Großbritannien – „there’s hopeless beauty in abundance“ – und in Frankreich verneigte man sich vor der „Göttin aus Hamburg“ und kam zu dem Schluss: „Lou Reed aurait adoré“ – Lou Reed hätte es geliebt.

Mühelos flaniert Stella Sommers Gesang dabei durch die ganz großen Verunsicherungsthemen, die viele Menschen so schwer aushalten, die von einem Popsong verlangen, doch bitteschön weniger kompliziert als das Leben zu sein, die Liebe mit Klammeraffigkeit verwechseln und Interesse am anderen mit Selbstaufgabe.

Stella Sommer ist eine der begabtesten Songwriterinnen des Landes – und als Ausnahmesängerin, kingt ihre Stimme – egal, was sie singt, auch für den ungläubigsten Heidenhörer sofort nach Gottesdienst.

Stella Sommer gibt dieser verunsicherten Generation eine Stimme. Und zeigt ihr, dass sie mit diesem Gefühl der Einsamkeit nicht alleine ist.

Stella Sommer und ihre Gitarre solo bei uns: Eine warme Umarmung in bitterkalter Zeit.

MIRA MANN

"Deine Augen fragen: stimmt’s? Meine Augen sagen ja." Auf Schau mir in die Augen, der Solo-Debütsingle der Münchner Musikerin und Schriftstellerin Mira Mann geht’s um den Moment des Kennenlernens, stripped down auf die unmittelbare Sinneswahrnehmung, wenn man jemanden sieht, riecht, spürt, hört, vielleicht zum ersten Mal, wenn alles noch ganz einfach und klar ist. Schau mir in die Augen ist die ironiefreie Erzählung eines ersten Kompliments, der Verletzlichkeit und des leichten Ekels, der darin liegt, aber auch der Schönheit und der Intensität dieses Moments. Es ist ein unmittelbares Liebeslied, das Jahrzehnte kultureller Dauerbeschallung romantischer Bilder und Narrative ausblendet und das Thema zwischenmenschlicher Begegnung sowohl musikalisch als auch inhaltlich auf das Notwendige herunterbricht. Es ist auch der allererste Song, der gemeinsam mit Komponist und Produzent Ludwig Abraham (u.a.International Music) entstanden ist. Zusammen haben sie die Gedichte und Texte Mira Manns auf eine Art vertont und auf ihrer Debut EP „Ich mag das“ im Herbst 2019 veröffentlicht, die irgendwo zwischen Spoken Word Performance und Geniale Dilletanten liegt.

Mira Mann ist Bassistin und Sängerin der Band Candelilla, Herausgeberin des Magazins Ultra Soft, veröffentlichte Texte in Das Wetter, Tegel Media, SPEX oder der Süddeutschen Zeitung. 2019 erschien ihr Gedichtband „Gedichte der Angst“ im Verlag parasitenpresse. Ludwig Abraham arbeitete als Komponist bisher am Staatstheater Darmstadt, dem Theater Bremen und den Münchner Kammerspielen. Als Regisseur und Komponist arbeitet Abraham außerdem für den Rundfunk und freie Theater- und Musikprojekte in Europa und Amerika. Seit Sommer 2019 ist er als Musiker Mitglied des neuen Ensembles am Schauspielhaus Zürich.

Mira Manns Show im Vitamin besteht aus ihr am Mikro und ihrer DJ-Kollegin Mira (ein offenbar häufiger Name) Sacher an den Turntables und Projektion bzw. Lichtinstallation.

Das wird umwerfend, spannend und herzzerreißend….

LUIS AKE

Wer ist dieser Typ? Wer ist dieser Wahnsinnstyp? Der auf seiner letzten EP lässig Trap aus dem Ärmel schüttelt und jetzt der Neuen Deutschen Welle huldigt, als hätte er nie etwas anderes gemacht und sodass wir nie mehr etwas anderes hören wollen? Dem Paris zu Füßen liegt, der nackt in der hessischen Rhön im Wald schläft, der von schillernden Mädchen singt und die Traurigkeit nicht nur umarmt, sondern direkt mit ihr in den Club geht und die Nacht durchmacht?

Ich sage euch: Das ist der Typ, den Popdeutschland ganz, ganz dringend braucht. Der Musik macht, für, wie er es selbst ausdrückt, „junge Hipster mit drahtlosen Apple-Kopfhörern und großen weißen Sneakern als auch für 40-jährige Goths, die immer noch El Deux hören.“ Der Musik macht für dich, dich und dich auch. Er macht Musik für Schlagerfans, für die durchtanzte Nacht, und für den Sonntagnachmittag danach.

Luis Ake ist dieser Typ, aus Stuttgart kommt er zu allem Überfluss auch noch und mit der Kunst als solches hat er als Student der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe auch noch was am Hut. Luis Ake kennt keine Grenzen. Es geht von Wave über Pop Musik und bis House und zu ähnlichen elektronischen Spielereien. Nach frühen Ausflügen mit seiner Gitarre auf Veröffentlichungen von Travis Scott, Kendrick Lamar, Kanye West, Schoolboy Q oder Gucci Mane bastelt Luis zwischen Tanzfläche und Wohnzimmercouch an dem nächsten Pop-Hit.

Luis knallt uns mit „Bitte lass mich frei“ ein Debutalbum um die Ohren, das so kalt ist wie der klirrende Winter in dem er diese Songs aufnahm. Das Album entstand im Nachgang einer Trennung. Und so beschreibt es auch alle Phasen des Wahnsinns: Einsamkeit, geistloser Sex, Schuldzuweisung, Sehnsüchte und so weiter und so fort, ad infinitum. „Ich mache eh immer nur Musik, wenn ich traurig bin“, erzählt er, „ich lege die Trauer in der Musik ab und konserviere sie“.

“Alles ist einfach immer nur mittelmässig, nie mal einfach gut”, beschreibt Ake seine Sicht aufs Leben, nicht ohne ein Augenzwinkern. Nachdem man seine Songs gehört hat gehört hat, möchte man einwerfen: Nicht alles, Luis, du nämlich nicht. (Text:Aida Baghernejad).

Und damit passt er mehr als perfekt zu uns und zum Motto unseres Vitamin-Spezials.

Und Kunst gibt’s natürlich auch: Holger Kube Ventura zeigt in der Gruppenausstellung „An Ort und Stelle“ auf 1000 qm Fläche Arbeiten von sechs wichtigen KünstlerInnen der Gegenwartsfotografie, die mit unterschiedlichen Konzepten die Darstellbarkeit spezifischer Orte thematisieren. Kombiniert wird das Ganze mit dem wohl monumentalsten Werk aus der Sammlung für konkrete Kunst: Eine spiegelnde Bodeninstallation von Nikolaus Koliusis. Da gibt es ordentlich was zum Flanieren, Staunen und Schwelgen, sowohl in der Vertikalen, als auch in der Horizontalen.

Also, heraus aus der Lethargie und Winterdepression, es reicht ein guter Vorsatz für das ganze Jahr: Am 25.1. gehe ich ins Vitamin !