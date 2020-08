Vitek & Friends

“FRIENDS”

ist der Zusammenschluss von 5 Vollblutmusikern, die allesamt in der hiesigen Musikszene unterwegs sind.

Cherry Gehring (voc, key) ist seit Jahrzehnten mit internationalen Musikgrößen unterwegs, seit 1994 Mitglied bei “PUR”. Mit seinem Comedy- Trio “BACKBLECH” feiert er seit über 10 Jahren Riesenerfolge. Seine Vielseitigkeit machen ihn zu einem gefragten Allroundtalent und sein Zuhause ist Rock, Pop und Soul.

Vitek Spacek (git, voc) studierte Gitarre in Kalifornien und spielte bereits mit bekannten Rockgrößen wie Thin Lizzy, Meat Loaf oder Status Quo im Vorprogram. Sein Ton an der Gitarre ist legendär, er gibt sein Wissen in seiner eigenen Musikschule in Calw weiter.

Günter Wiedemann (dr) ist die Rhythmusmaschine schlechthin und ihn nur als Drummer zu bezeichnen, wäre schlicht untertrieben. Er ist ein Multi-Instumentalist und es ist ein Erlebnis, ihm zuzusehen und zuzuhören. Aktuell performt er mit der “Purple Family”, “Fireball” und vor einiger Zeit mit “Kaiserschmarrn”

Christophe Schwarz (key, voc) ist Keyboarder bei “RISK” und auch der “Purple Family” und weiß mit authentischen Sounds und Virtuosität an den Tasten zu überzeugen. Seine Liebe zur Klassik, gepaart mit Rock, kann er mit “FRIENDS” verwirklichen

Michael Ott (bg, voc) ist Gründungsmitglied und einer der Voices von “RISK” seit 1982, aktuell auch bei der “Purple Family” zu erleben. Er war u.a. 5 Jahre Gitarrist bei den “Cosmic Banditos”.

Für “Raus ins Kloster” werden “FRIENDS” mit dem Besten aus 40 Jahren Rockgeschichte begeistern, z. B. mit Songs von Toto, Lake, Journey oder den Eagles. Songs, die andere Bands nicht spielen und die man nicht an jeder Ecke hört. Handgemacht, kompromisslos und mit einer großen Portion Herzblut werden diese Hymnen zelebriert, als gäbe es kein Morgen.