VIVA FRIDA KAHLO - IMMERSIVE EXPERIENCE

IMMERSIVE EXPERIENCE

Viva Frida Kahlo ist eine einzigartige multimediale Inszenierung der Werke der ikonischen mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo – eine sinnliche Explosion von Farbe und überwältigender Lebenskraft, die niemanden unberührt lässt. Nach erfolgreichen Ausstellungen in Zürich, Brüssel, München, Berlin, Hamburg und Wien mit über 500.000 Besuchern wird Viva Frida Kahlo erstmals in Stuttgart ab dem 3. Dezember 2025 in der Hanns-Martin-Schleyerhalle zu sehen sein.

„Ein sinnliches Erlebnis, eine Explosion voller Farben und purer Lebenslust“ – ELLE