Viva la Kuscheltier

Eine neu entstandene Theater-AG mit rund 30 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 7 arbeitet seit Oktober wöchentlich gemeinsam auf der Bühne des Wildermuth-Gymnasiums.

Aus einer vielfältigen Gruppe mit unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen ist ein kreativer Prozess gewachsen: Unter dem Thema „Kuscheltier“ entwickeln die Teilneh-menden eine fantasievolle Szenencollage – von Zombiekuscheltieren über Waschmaschinen-Abenteuer bis hin zu den tröstenden Eigenschaften dieser treuen Begleiter. Aktuell entsteht Schritt für Schritt ein etwa 40-minütiges Bühnenstück, das die vielen Ideen der Gruppe vereint und hoffentlich an den Schultheatertagen seine Premiere feiern kann.