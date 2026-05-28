Viva la Kuscheltier

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LTT Landestheater Tübingen, Saal Eberhardstraße 6, 72070 Tübingen

Eine neu entstandene Theater-AG mit rund 30 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 7 arbeitet seit Oktober wöchentlich gemeinsam auf der Bühne des Wildermuth-Gymnasiums. 

Aus einer vielfältigen Gruppe mit unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen ist ein kreativer Prozess gewachsen: Unter dem Thema „Kuscheltier“ entwickeln die Teilneh-menden eine fantasievolle Szenencollage – von Zombiekuscheltieren über Waschmaschinen-Abenteuer bis hin zu den tröstenden Eigenschaften dieser treuen Begleiter. Aktuell entsteht Schritt für Schritt ein etwa 40-minütiges Bühnenstück, das die vielen Ideen der Gruppe vereint und hoffentlich an den Schultheatertagen seine Premiere feiern kann.

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LTT Landestheater Tübingen
LTT Landestheater Tübingen, Saal Eberhardstraße 6, 72070 Tübingen
Theater & Bühne
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