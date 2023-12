„Viva la Vida“ - Kirchenkonzert des Chores TonArt

Lebe das Leben - das ist das Motto des Kirchenkonzertes der TonArt, dem gemischten Chor der Geselligkeit Böckingen. Am Samstag, 9. Dezember um 17 Uhr erklingen in der Stadtkirche in Böckingen die Stimmen der Sängerinnen und Sänger. Unter der Leitung von Thomas Stapf und begleitet von einem Orchester können sich die Besucher auf einen wunderschönen Konzertabend freuen. Unser Leben, gelebt in all seinen Schattierungen, steht im Vordergrund der ausgewählten Chorliteratur. Klassiker, neu arrangiert oder auch moderne Popsongs, wie „Viva la Vida“ von Coldplay begeistern die Zuhörer an diesen Abend. Auch Weihnachtslieder, die zu unserem Leben gehören, werden dabei sein. Lassen Sie sich diesen schönen musikalischen Abend nicht entgehen. Am Sonntag, 10. Dezember 2023 um 17 Uhr wird die TonArt dieses tolle Konzert auch in der St. Barbarakirche in Bad Friedrichshall geben. Sie sind zu diesen beiden Konzerten herzlich eingeladen! Der Eintritt ist jeweils frei. Die Geselligkeit Böckingen freut sich aber über Ihre Spende für die Chorarbeit. Vielen Dank.