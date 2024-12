„Valente“... so wurden in den 50er und 60er Jahren in Amerika Künstler genannt, die genauso gut waren, wie Caterina Valente. Sie war ohne Zweifel eine der international herausragenden Sängerinnen des 20. Jahrhunderts, die auch eine hervorragende Gitarristin und Tänzerin war. Das Repertoire der mittlerweile 93-Jährigen spannte einen Bogen, der von seichten deutschen Nachkriegs-Schlagern der 50er Jahre über Jazzklassiker und spanische wie italienische Hits bis hin zu Bossa­Nova Titeln reichte. Den jahrelangen Wunsch, dieser Künstlerin ein Programm zu widmen, hat sich der Jazzsänger und Gitarrist Jörg Seidel 2021 erfüllt und dafür Sabine Kühlich gewonnen­. Kühlich­ singt in mehreren Sprachen, spielt elegant auf dem Saxophon und scattet virtuos. Mit Chris Hopkins sitzt einer der erfolgreichsten Swing­pianisten Europas am Flügel und Jean-Philippe­ Wadle ergänzt als virtuoser Bassist das Quartett. Jörg Seidel selber glänzt im Duett mit Sabine Kühlich, spielt eine mitreißende Rhythmus­gitarre und stellt seine Entertainer-Qualitäten unter Beweis. Dieses hochklassig besetzte Ensemble spielt einen bunten Querschnitt aus dem Schaffen der Valente, begeistert seit 2021 und erntete für die CD „Viva Valente!“ herausragende Kritiken.