VIVA VOCE Weihnachtskonzert 2025

Deutschlands charmanteste A-cappella-Band liefert Glücklichmacher am laufenden Band

Gemeindezentrum St. Gumbertus Ansbach Johann-Sebastian-Bach-Platz, 91522 Ansbach

VIVA VOCE ist die Band mit den vielen Facetten.

Ob tiefsinnige, geistliche Musik für Kirchen und historische Orte oder der perfekte Soundtrack für die Weihnachtszeit oder energiegeladenes Showprogramm: VIVA VOCE schafft Glücksmomente.Perfekt für alle Menschen geeignet, die gerne lachen, hochklassige Musik schätzen und sich einen ganzen Abend lang glücklich machen lassen wollen.

Glück bringt das A-cappella-Quartett VIVA VOCE seit über 20 Jahren auf die Bühnen der Nation. David Lugert, Andreas Kuch, Bastian Hupfer und Heiko Benjes sind Garant für stimmgewaltige Musik, Humor und ein echtes Konzerterlebnis.

