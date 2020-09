Mit ihrem unkonventionellen Weihnachtsprogramm „Wir schenken uns nix!“ singen VIVA VOCE mutig und fröhlich gegen Konsumterror und Geschenkewahn an. Zum Fest der Liebe beschäftigen sich David Lugert, Jörg Schwartzmanns, Heiko Benjes, Bastian Hupfer und Matthias Hofmann stattdessen

mit den echten Sorgenkindern: einem depressiven Weihnachtsmann, kulinarischen Problemzonen und dieser einen Gans, die irgendetwas falsch verstanden hat ...

All die Fallstricke des Weihnachtsfestes werden in gut gelaunte, mitreißende Musik verpackt und mit einem Augenzwinkern unter den Baum gelegt. Kein noch so traditionelles Lied ist vor ihrer Kreativität

sicher, hier ist wirklich eine heiße Weihnacht angesagt. Weihnachten mit VIVA VOCE bringt pünktlich zum ersten Advent vorweihnachtliche Gefühle ins K!