Leben heißt Lieben. Und so vielseitig wie das Leben selbst ist auch die Liebe mit all ihren Emotionen: Freude und Schmerz, Begierde und Verzweiflung, Innigkeit und Zurückweisung.

Leidenschaftlich, nahezu besessen widmen sich Komponisten seit Jahrhunderten diesem Thema. Wegweisend für die Liebeslieder bis heute sind die betörenden Melodien der Renaissance. Ist dies doch die Epoche, in der sich das gesamte Weltbild grundlegend veränderte, der Mensch mit all seinen Gefühlen in den Mittelpunkt rückte. Auch in diesem Jahr feiert kommt das international agierende Opia-Kollektiv wieder, um Werke von Luca Marenzio, Vincenzo Ruffo oder Giovanni da Nola zu interpretieren und das Fest des Lebens musikalisch zu feiern. Gefeiert werden dieses Jahr auch 800 Jahre Neunstetten. Das Konzert trägt im passenden Umfeld seinen Teil dazu bei: Virtuos, sinnlich und voller Lebensfreude: Viva!

Ensemble Opia Eva Leonie Fegers Blockflöte & Gesang / Alina Loewenich & Paula Pinn Blockflöte / Julia Willeitner Viola da gamba / Fabio Kapeller Percussion.