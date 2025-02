Vivaldi- Die Vier Jahreszeiten- Dresdner Residenz Orchester

Erleben Sie nicht nur eine, sondern alle vier Jahreszeiten auf einmal! Bei einem unvergesslichen Vivaldi-Konzert können Sie den Klängen der „Le quattro stagioni“ und weiterer bekannter Meisterwerke lauschen. Die erste Hälfte des Konzertes lebt von der Vielfalt der europäischen klassischen Musik. Wir freuen uns auf ein wunderbares konzertantes Erlebnis und laden Sie recht herzlich ein, mit dabei zu sein! Dargeboten von dem jungen und brillanten DRESDNER RESIDENZ ORCHESTER unter der Leitung von Prof. Igor Malinovsky stehhen vielversprechende Musikerinnen und Musiker auf der Bühne. Prof. Igor Malinovsky ist Konzertmeister und Professor für Violine an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Der Preisträger von vielen internationalen Auszeichnungen gründete 2013 das DRESDNER RESIDENZ ORCHESTER. Mit seinem umfangreichen Repertoire vom Barock bis zur Moderne tritt das DRESDNER RESIDENZ ORCHESTER in unterschiedlichen Besetzungen vom Kammer- bis hin zum großen Instrumentalorchester auf. Das Ensemble ist auf eigens arrangierte Transkriptionen spezialisiert, lässt regelmäßig ursprünglich für Sinfonieorchester komponierte Werke und Auszüge aus Opern in solistischer Besetzung erklingen. Im Dresdner Zwinger veranstaltet das DRESDNER RESIDENZ ORCHESTER seit dem Jahr 2013 seine eigene ganzjährige Konzertreihe „Galakonzerte im Dresdner Zwinger“, in deren Rahmen es bereits über eintausend Konzerte darbot.

PROGRAMMINFO

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791) Divertimento in D-Dur, KV 136 1. Allegro 2. Andante 3. Presto

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827) Menuett in G-Dur, WoO 10, Nr.2 LUIGI BOCCHERINI (1743 - 1805) aus dem Quintett in E-Dur, op. 11, 5 3. Menuett

ANTONIO VIVALDI (1678 - 1741) Sonata in d-Moll, op.1 Nr.12 „La Follia“

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791) Türkischer Marsch aus der Klaviersonate Nr. 11 in A-Dur, KV 331 "Rondo alla turca"

ANTONIO VIVALDI (1678 - 1741) „Die vier Jahreszeiten“ • Der Frühling op. 8, RV 269 Allegro Largo e pianissimo sempre Allegro • Der Sommer op. 8, RV 315 Allegro non molto Adagio Presto • Der Herbst op. 8, RV 293 Allegro Adagio Allegro • Der Winter op. 8, RV 297 Allegro non molto