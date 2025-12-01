VIVALDI: Die Vier Jahreszeiten l Philharmonie der Solisten

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Der Name des Orchesters fällt unter den zahlreichen Kammerorchestern auf: alle MusikerInnen sind studierte BerufsmusikerInnen mit internationaler Konzerterfahrung, die in der Stammbesetzung eines Kammerorchesters alle solistisch musizieren. Andererseits birgt das Wort Philharmonie den Kerngedanken: ganz einfach die Liebe zur Harmonie!

Das Programm

Antonio Vivaldi - Die vier Jahreszeiten

La Primavera ( Der Frühling )

L‘estade ( Der Sommer )

L’autunno ( Der Herbst )

L’inverno ( Der Winter )

Werke von 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Johann Sebastian Bach 

Johannes Brahms 

Solovioline: Vladik Otaryan

Info

kongresszentrum liederhalle.jpg
