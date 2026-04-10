Erleben Sie nicht nur eine, sondern alle vier Jahreszeiten auf einmal! Bei einem unvergesslichen Vivaldi-Konzert können Sie den Klängen der „Le quattro stagioni“ und weiterer Meisterwerke lauschen. Die musikalische Leitung des Kammerorchesters der Neuen Philharmonie Hamburg übernimmt Tigran Mikaelyan.

Programm:

Antonio Vivaldi – die Vier Jahreszeiten

Pause

Wolfgang A. Mozart - Divertimento F-Dur KV 125c (Salzburger Sinfonie)

Antonin Dvořák – Slavischer Tanz Op. 72 Nr. 2 e-moll

Komitas - Armenische Miniaturen

Johannes Brahms - Ungarischer Tanz Nr.1

Johannes Brahms - Ungarischer Tanz Nr. 5