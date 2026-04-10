Erleben Sie nicht nur eine, sondern alle vier Jahreszeiten auf einmal! Bei einem unvergesslichen Vivaldi-Konzert können Sie den Klängen der „Le quattro stagioni“ und weiterer Meisterwerke lauschen. Die musikalische Leitung des Kammerorchesters der Neuen Philharmonie Hamburg übernimmt Tigran Mikaelyan.
Programm:
Antonio Vivaldi – die Vier Jahreszeiten
Pause
Wolfgang A. Mozart - Divertimento F-Dur KV 125c (Salzburger Sinfonie)
Antonin Dvořák – Slavischer Tanz Op. 72 Nr. 2 e-moll
Komitas - Armenische Miniaturen
Johannes Brahms - Ungarischer Tanz Nr.1
Johannes Brahms - Ungarischer Tanz Nr. 5