× Erweitern Copyright: Kulturgipfel Vivaldi: Die vier Jahreszeiten

Vivaldis wohl bekanntestes Werk gehört zu den wichtigsten Vertretern barocker Programmmusik. Der Komponist porträtiert in jedem der vier Konzerte eine Jahreszeit und bildet meisterhaft die typischen Stimmungen, Naturerscheinungen und Feste in Frühling, Sommer, Herbst und Winter ab. Kaum ein Werk des Barock wird bis heute so häufig gespielt und aufgenommen. Lassen Sie sich am 8. August mitnehmen auf eine musikalische Reise durch das Jahr – was könnte sich dafür besser eignen als „die vier Jahreszeiten“?

Ob zarte und zugleich hochvirtuose Figuren in der Solo-Violine, die zu Beginn von Vivaldis Reise durch die Jahreszeiten das frühlingshafte Zwitschern munterer Vögel symbolisieren, oder die wuchtig abwärts donnernden Kaskaden des instrumentalen Sommergewitters: In der außergewöhnlichen Atmosphäre des weißen Saals erwartet Sie in jedem Konzert von Vivaldis Meisterwerk ein unvergessliches Klangereignis.