Erleben Sie nicht nur eine, sondern alle vier Jahreszeiten auf einmal!

Bei einem unvergesslichen Vivaldi-Konzert können Sie den Klängen der „Le quattro stagioni“ und weiterer Meisterwerke lauschen. Die musikalische Leitung des Kammerorchesters der Neuen Philharmonie Hamburg übernimmt Tigran Mikaelyan.

Programm:

A. Vivaldi – Die Vier Jahreszeiten

W.A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik, K. 525

A. Dvorak – Slawischer Tanz, OP. 72, Nr. 2 e-Moll

J. Brahms – Ungarischer Tanz Nr. 1

E. Elgar - SALUT D‘AMOUR, OP. 12

J. Brahms – Ungarischer Tanz Nr. 5