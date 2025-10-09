Erleben Sie nicht nur eine, sondern alle vier Jahreszeiten auf einmal!
Bei einem unvergesslichen Vivaldi-Konzert können Sie den Klängen der „Le quattro stagioni“ und weiterer Meisterwerke lauschen. Die musikalische Leitung des Kammerorchesters der Neuen Philharmonie Hamburg übernimmt Tigran Mikaelyan.
Programm:
A. Vivaldi – Die Vier Jahreszeiten
W.A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik, K. 525
A. Dvorak – Slawischer Tanz, OP. 72, Nr. 2 e-Moll
J. Brahms – Ungarischer Tanz Nr. 1
E. Elgar - SALUT D‘AMOUR, OP. 12
J. Brahms – Ungarischer Tanz Nr. 5