VIVALDI- DIE VIER JAHRESZEITEN Kammerorchester der Neuen Philharmonie Hamburg

Erleben Sie nicht nur eine, sondern alle vier Jahreszeiten auf einmal! Bei einem unvergesslichen Vivaldi-Konzert können Sie den Klängen der „Le quattro stagioni“ und weiterer bekannter Meisterwerke lauschen.

Die zweite Hälfte des Konzertes lebt von der Vielfalt der europäischen klassischen Musik. Wir freuen uns auf ein wunderbares konzertantes Erlebnis und laden Sie recht herzlich ein, mit dabei zu sein!

Über das Orchester

Die Neue Philharmonie Hamburg wurde 2001 von freischaffenden Berufsmusikern aus aller Welt gegründet. Seitdem hat sich das Orchester einen führenden Platz in der norddeutschen Musiklandschaft erarbeitet und behauptet.

Es versteht sich als ein dynamisches Orchester, das von kleineren Besetzungen für Kammerorchester bis hin zu einem großen Symphonieorchester mit Chor ausbaubar ist. Das Herzstück blieb jedoch stets das Kammerorchester, das seit seiner Gründung kaum verändert wurde und hervorragend eingespielt ist. Mit zahlreichen Gastauftritten in Spanien, Frankreich, Italien und Südkorea hat es sich einen großen Freundeskreis weltweit erworben.

Die musikalische Leitung übernimmt der Konzertmeister des Orchesters, Tigran Mikaelyan.

Programm

Antonio Vivaldi – Die vier Jahreszeiten

Wolfgang A. Mozart – Divertimento F-Dur KV 125c (Salzburger Sinfonie)

Antonin Dvořák – Slavischer Tanz Op. 72 Nr. 2 e-Moll

Komitas – Armenische Miniaturen

Johannes Brahms – Ungarischer Tanz Nr. 1

Johannes Brahms – Ungarischer Tanz Nr. 5