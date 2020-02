× Erweitern Foto: Kai Neunert Vivaldi: Die vier Jahreszeiten

Vor 300 Jahren hat der wohl herausragendste Geiger seiner Zeit, Antonio Vivaldi, den Ablauf eines ganzen Jahres in Musik umgesetzt: Die vier Konzerte erzählen von den Empfindungen und Stimmungen in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Musiker lassen in den „vier Jahreszeiten“ Mückenschwärme schwirren, Quellen murmeln und Bäche rauschen und schließlich nach einer aufregenden Herbstjagd musikalisch ein Eisläufer seine Bahnen zu ziehen.

Erleben Sie am 14. März den Jahresreigen beim Konzert des Solistenensemble der Kammer-Sinfonie Stuttgart unter der musikalischen Leistung von Daniel Rehfeldt im Rahmen der Stuttgarter Schlosskonzerte musikalisch mit. Mit einem Drei-Gänge-Menü im Althoff Hotel am Schlossgarten können Sie den Abend abrunden und zu einem Fest für alle Sinne werden lassen.