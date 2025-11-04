Vivaldis Vier Jahreszeiten: Ein immersives Konzert

Vivaldi „Die Vier Jahreszeiten“ op. 8 /1-4

2025 feiert Antonio Vivaldis bekanntestes Werk „Die Vier Jahreszeiten“ 300-jähriges Jubiläum. 1725 uraufgeführt, ist es unbestritten eines der beliebtesten Stücke der Musikgeschichte. Virtuos, stürmisch, aber auch zart und leise werden die Charaktere von Frühling, Sommer, Herbst und Winter musikalisch dargestellt. Nach der Premiere Anfang 2025 in der Münchner Isarphilharmonie ist dieses besondere Projekt im Januar 2026 nun erstmals in Stuttgart zu erleben.

Immersive Konzepte befinden sich seit einigen Jahren auf regelrechtem Erfolgskurs, und so wird das Meisterwerk des venezianischen Genies in faszinierenden Lichtinstallationen und aufwändigen Videoanimationen mittendrin erlebbar gemacht. Durch modernste Technologien, die dem Betrachter eine multimediale Illusion aus Bild und Ton bieten, entsteht eine einzigartige Atmosphäre. Die Musik erklingt live auf der Bühne, gespielt vom Münchener Kammerorchester und der Geigerin Clarissa Bevilacqua, während das Publikum in Vivaldis Klangwelten eintaucht und hautnah von den Kräften und Stimmungen der Jahreszeiten verzaubert wird. Eine einmalige Reise durch den Jahreslauf zwischen Schneestürmen und Sonnenglanz!