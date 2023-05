"Vive la France" – Frankreich in der Kunstschule

Druck- & Kunstatelier: Tauchen Sie ein in die Welt selbst entworfener Postkarten! Wer kennt sie noch: Ansichtskarten von schönen Eindrücken im Nachbarland in Wort & Bildern? Versehen mit bunten Briefmarken? Heute stellen wir sie selbst her.

Holz- & Bauatelier: Hier gibt es Gelegenheit für den Drahtarchitektur-Skulpturenbau! Interessierte allen Alters können hier z. B. ein eigenes Eiffeltürmchen aus einer Spule Draht entstehen lassen – oder einen kleinen Arc de Triomphe aus Holz und vieles mehr!

Gerne Vesper und Trinken und Bildvorlagen mitbringen!

Keine Anmeldung erforderlich – die Kunstschule freut sich auf Euch und Sie!