Vive la France!

20 Jahre dt.-frz. Partnerschaft in Pliezhausen – Sommernachtskino in den Räumlichkeiten der Mediothek mit Flammkuchen und Wein.

Wer würde der Behauptung widersprechen wollen, dass Frankreich die beste Küche der Welt habe?

Tauchen Sie mit uns einen Abend lang in die französische Gastronomie ein und genießen Sie Sommernachtskino in Pliezhausen mit der wundervollen, humorvollen und in Frankreich sehr erfolgreichen französischen Komödie, die auf der außergewöhnlichen und wahren Geschichte der Leibköchin des ehemaligen Präsidenten Frankreichs, Francois Mitterand beruht.

Der Film wird in deutscher Sprache gezeigt., Dauer 95 Min.

Beginn gegen 21 Uhr, nach Einbruch der Dunkelheit

Wer möchte, kann sich – dem Motto des Abends entsprechend – noch vor Filmbeginn ab 19.30 Uhr mit Tarte flambée und französischem Wein auf die Gastronomie Frankreichs im Garten der Mediothek einstimmen und mit den Besuchern seine Erlebnisse mit Frankreich austauschen. Éric Schroth, französischer Künstler und Besitzer von „Tartes Cézanne“, einem französischen Feinkostladens in Tübingen, wird für uns Flammkuchen backen.

Die Veranstaltung ist Teil der Jubiläums-Feierlichkeiten der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen Pliezhausen und der französischen Partnergemeinde Pays Mornantais, die seit nunmehr 20 Jahren besteht. Information hierzu unter www.gemeinde-pliezhausen.de/de/Kultur/Vereine --> Partnerschaftskomitee und auch im Ferienprogramm Pliezhausen.

Eintritt frei; um eine Spende wird gebeten. –

Die Besucherzahl ist auf 50 Personen begrenzt! Reservierungen sind möglich unter partnerschaftskomitee@gmx.de .