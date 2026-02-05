ViVE LA ViE Kinderfestival

14 Jahre Vive la Vie! Das Feierabendkollektiv feiert am 2. und 3. Mai 2026 das Leben in Eliszis Theaterzelt. Freut euch auf tolle Acts an beiden Abenden, familienfreundliches Programm nachmittags und jede Menge süßer Jahrmarktsnostalgie mitten im blühenden Killesbergpark.

Das ist Grund für Freund*innen von Nah und Fern an zwei Tagen voller Musik für Kinder und Erwachsene das Leben nach Feierabend-Art zu feiern. Gemeinsam wollen wir mit dem wohl gemütlichsten Festival Stuttgarts die Weichen für eine Zukunft der Live-Musik stellen. Eine Zukunft voller Leben. Schwingt euch an Bord und feiert mit uns! Vive la Vie - Es lebe das Leben!