VIVE LA VIE Liedermacherfestival

Vive la Vie Festival - 18./19. Mai 2019

7. Singer/Songwriter – Festival in Eliszies Jahrmarkstheater mit

mit Leo Grande (Berlin), MickBaff (Stuttgart) Lampe (Mannheim), Moon and Wine (Stuttgart), Robin & The Elephant (Ulm), Marie Diot (Hannover), Tobias Dellit (Stuttgart) und dem Feierabendkollektiv

Sa 18.05.19

16:00 Familienkonzert | 18:30 Abendveranstaltung Liedermacherkonzert

So 19.05.19

16:00 Familienkonzert | 18:30 Abendveranstaltung Liedermacherkonzert Ort: Eliszies Jahrmarktstheater Thomastraße 99, 70192 Stuttgart

Pressetext (kurz):

Das Stuttgarter Feierabendkollektiv lädt zum 7.Mal zum großen Singer/Songwriter-Festival Vive la Vie. Erstmalig wird an zwei Tagen ein buntes Programm an Liedermacher_innen von Nah und Fern geboten. Auch für ein Kinderprogramm ist dieses Jahr an beiden Tagen gesorgt.

Pressetext (lang)

„Es lebe das Leben!“ – unter diesem Motto veranstaltet das Feierabendkollektiv schon seit vielen Jahren Stuttgarts Singer/Songwriter-Festival „Vive la Vie“. Dieses Jahr sorgen sie erstmalig für ganze zwei Tage voller Liedermacher_innen-Musik von Nah und Fern und bringen an beiden Nachmittagen ein neues Kinderprogramm auf die Bühne. Im gemütlichen Ambiente des Theaterzelts bei Eliszies Jahrmarktstheater auf dem Killesberg treffen sich leise Töne und tanzbare Folk-Rhythmen zu einem bunten Spektakel. Eine frühzeitige Ticket-Reservierung wird wegen begrenztem Platzangebot empfohlen.