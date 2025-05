Vivi Felice!

Zwei Instrumente, die sich vorher nie begegnet sind: Bassklarinette und Viola da Gamba. Ein Treffen mit einer Musikgeschichte von drei Jahrhunderten – Renaissance und Barock treffen auf Jazz und Moderne.

Christian Elin und Anna Zimre belassen es bei ihrer Begegnung aber nicht bei einer Gegenüberstellung dieser Stile. In ihrer Musik entsteht etwas vollkommen Neues: ein musikalischer Sog in eine Klangwelt, der mit Genreschubladen nicht mehr ausreichend beschrieben werden kann. Obendrauf kommen die speziell für diese Besetzung komponierten Stücke wie La Chiesetta oder Nebelmeer von Christian Elin. Sie greifen all die erstaunlichen Ähnlichkeiten in der musikalischen Praxis von Barockmusik und Jazz auf: harmonische Modelle, die Freiheit der Improvisation, Swing und Inégalité, das Spiel mit Obertönen. Auf diese Weise erlebt das Publikum auch die Musik der großen Gambenmeister der Renaissance- und Barockzeit vollkommen neu. Es erklingen Bearbeitungen von La Biscayenne von Marain Marais oder Les sauvages von Jean-Philppe Rameau, ebenso wie Musik von Händel oder Ortiz. Dazwischen schleicht sich aber auch mal ein Bésame mucho. Ein Konzert wie ein Film, der die Zeit vergessen lässt.

Konzert #16

Gambelin

Anna Zimre Bass- und Diskantgambe –– Christian Elin Bassklarinette, Sopransaxophon, Komposition